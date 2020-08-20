الغرفة المركزية بنغازي تهيب بالمواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي

أهابت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي في بنغازي اليوم بكافة المواطنين، إلى عدم التجمهر وحضور المناسبات والمآتم، وتجنب المطاعم والمقاهي والأماكن المزدحمة التي تعتبر بؤرا لانتشار فيروس كورونا.

ويأتي تحذير الغرفة نظرا لازدياد معدل الإصابات بشكل كبير وتسجيلها 71 إصابة جديدة يوم أمس وحالتي وفاة، وطالبت الغرفة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار الوباء، والاهتمام بتطهير وتعقيم اليدين والأسطح والالتزام بارتداء الكمامات، كما طالبت المواطنين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كبديل عن حضور المناسبات الاجتماعية وتجنبا للازدحام حفاظا على سلامتهم.

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