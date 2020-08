أعلن مركز الرصد و الاستجابة الأولى درنة، الخميس، سلبية جميع الحالات

المخالطة للمصابين بكورونا في درنة وعددها 19 حالة.

