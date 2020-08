أعلن مؤسس حراك رشحناك، محمد الرميح، أن الحراك سيقدم شكوي للنائب العام

بشأن حملات الاعتقال لعدد كبير من شباب المدن الليبية والمدنيين العزل، مؤكدا أن هذه

الاعتقالات تعد جريمة بكل المقاييس ترتكب في حق شباب ليبيا.

The post عاجل// الرميح: حراك رشحناك سيقدم شكوي للنائب العام بشأن اعتقال عدد كبير من شباب المدن الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24