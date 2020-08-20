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«البكوش» من «اسطنبول»: السيطرة على مينائي «السدرة» و«رأس لانوف» تعني امتلاك أهم مصدر للدخل في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شكك صلاح البكوش، المحلل السياسي المقيم في تركيا، والموالي لـ”حكومة الوفاق” في قرار القيادة العامة للقوات المسلحة، استئناف إنتاج وتصدير النفط، وقال: “يقول البعض إن إنتاج النفط لن يُستأنف لأن حفتر سمح فقط بإفراغ صهاريج تخزين النفط. إذا كان هذا صحيحًا، فسنعود إلى المربع الأول قبل نهاية سبتمبر. من اتخذ القرار (وهو ليس حفتر) لن يكون بهذا الغباء” على حد زعمه.

أضاف “البكوش” في تغريدة على “تويتر”: “وفقًا لـموقع بلومبرغ فإن مينائين نفطيين (السدرة ورأس لانوف، من أصل 10 تقريبًا) “يمتلكان ما يقارب نصف قدرة ليبيا على تصدير النفط … من يسيطر عليهما يسيطر على أهم مصدر للدخل في ليبيا” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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