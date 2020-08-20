مجموعة مسلحة تابعة لـ«باشاغا» تفرق المحتجين ضد تراجع الخدمات في الزاوية

أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لوزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بقيادة محمد بحرون الشهير بـ”الفار” على تفريق الاحتجاجات الشعبية المنددة في مدينة الزاوية بتدهور الوضع المعيشي.

ودأبت المجموعة المسلحة على إنهاء التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لدفع رواتب المرتزقة بالدولار، بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وسط المحتجين قرب الإشارة الضوئية الضمان.

وكانت احتجاجات ليلية، قد اندلعت في وقت سابق، وصلت إلى حرق إطارات في مدينة الزاوية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتراجع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي بالساعات.