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بلدية الخمس تعلن شفاء حالة مصابة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت بلدية الخمس، اليوم الخميس، شفاء حالة مصابة بفيروس
كورونا كانت محتجزة بمركز العزل الصحي بالخمس رقم”1″.

وأوضحت البلدية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل
الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الحالة الصحية للمريض كانت حرجة و دخل فيما يسمى
بمتلازمة فشل تحت الجهاز التنفسي الحاد، مبينة أن الحالة ظلت في قسم العناية لمدة
7 أيام .

ودعت البلدية
المواطنين وخاصة الذين يعانون من أعراض تنفسية إلى سرعة إجراء التحاليل اللازمة
للكشف عن الفيروس .  

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قناة ليبيا 24

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