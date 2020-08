أخبار ليبيا24 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس صورًا ومقاطع فيديو لمظاهرات واحتجاجات في مدينة الزاوية للتنديد بالوضع المأساوي الذي تعيشه المدينة. وندد المتظاهرون في مدينة الزاوية بالوضع المعيشي والخدمي من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الأساسيات من وقود ومحروقات، رافعين شعارات تطالب بسداد مرتباتهم بالدولار أسوة بالمرتزقة السوريين والروس. إلا أن مليشيات الزاوية […]

The post احتجاجًا على الوضع المعيشي..مليشيات الزاوية ترد على المتظاهرين بالرصاص الحي appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24