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ماكرون يحدد أولويات باريس في ليبيا ويدعو إلى تعزيز مهمة «إيريني»

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أولويات بلاده في ليبيا بوقف إطلاق النار، ثم الشروع في «ديناميكية نحو حل سياسي للصراع»، مشددًا في ذات الوقت على أن باريس لا يمكنها «السماح للقوى الأجنبية بالتدخل في الصراع وانتهاك حظر الأسلحة» المفروض بقرار من مجلس الأمن الدولي.

ودعا ماكرون إلى ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المفروض في ليبيا، وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «يجب تعزيز مهمة إيريني الأوروبية، من أجل إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا».

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وسبق أن تحدث ماكرون مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في 14 أغسطس، حول الوضع في شرق المتوسط وليبيا ولبنان، لافتًا إلى تلاقي وجهات نظرهما حول هذه القضايا.

وأضاف ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «وجهات نظرنا تتلاقى. مصلحتنا بالسلام والأمن مشتركة هناك. سوف نفرضها».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • مايحدث ليس بغريب على الذين تربوا و ترعرعوا على حب الكسب السريع وسلب المال العام والعصبية المقيتة والاقلال من شان اهل العلم والعلماء وغياب التطبيق الحقيقى لتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع علينا ان نسخر كل منابرنا لتنوير الناس بما ينفع الناس والاجيال القادمة علموا الناس فوائد السلم لا الحرب علموا الناس فوائد الحب لا الكره علموهم ان تحب لاخيك ماتحب لنفسك ازرعوا فى الاجيال حب الوطن لاحب الافراد حب الزراعة الصناعة الادب وفروا الادوات وسوف ترون هذا الشعب يصنع المعجزات

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