فنان ليبي ينشر تدوينة مؤثرة بعد وصوله في قوارب الهجرة إلى إيطاليا

نشر الفنان الليبي أحمد عبد العزيز الزروق تدوينة مؤثرة على حسابه بفيسبوك مباشرة بعد وصوله في قوارب الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وقال الفنان الليبي إن القرار لم يكن سهلا.. “بل هو قرار مصيري نتيجة لمجموعة من الأسباب لعل اهمها تحصيل المعرفة والاستفادة العلمية”.

وقال “إن مفارقة الأهل و الأحباب والاصحاب أمر قاس وصعب تحت اي ظرف ومهما كانت الاسباب؟”

وأضاف الزروق “لسنا مهاجرين او كما يسمونهم الحراقة فنحن من سنحرق اجسادنا في المستقبل من اجل ان يعمر هذا الوطن”.