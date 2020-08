سعد لليبيا24: أزمة خانقة في القداحية ووادي زمزم بسبب الوباء المنتشر والوفاق والمؤقتة تتجاهلان المنطقة

قال رئيس المجلس المحلي القداحية ووادي زمزم، عبدالنبي سعد، الخميس، إن

الوباء المنتشر في القداحية ووادي زمزم يشتبه في أن يكون وباء كورونا، بسبب ظهور

أعراض فيروس كورونا على المصابين.

وأضاف سعد في تصريح لليبيا24 أن المصابين بالوباء يعانون من ارتفاع في

درجات الحرارة وفقدان الشهية وفقدان حاسة الشم، مشيرا إلى أن المنطقة في أزمة

شديدة جدا وليس لديها فرق رصد للوباء.

وتابع سعد أن هناك أزمة خانقة في الأدوية بالقداحية ووادي زمزم، مبينا أن

المجلس المحلي خاطب الجهات المختصة في الحكومتين الوفاق غير المعتمدة، والمؤقتة

لحل أزمة نقص الأدوية، مؤكدا أنه لم يستجب أحد لحل هذه الأزمة.

وطالب سعد المنظمات الإغاثية والإنسانية بالتدخل والاستجابة للمطالبات

بتوفير الأدوية وفرق الرصد في القداحية ووادي زمزم.

ودعا سعد الجهات الحكومية المختصة لمعاملة مناطق القداحية ووادي زمزم كباقي

المدن، مشيرا إلى أن الحكومات تتعامل مع هذه المناطق وكأنها خارج ليبيا.

