ليبيا الان

رئيس حزب الحركة القومية التركي: منْ يتجرأ على أسطولنا سيدفع الثمن غاليا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت باهتشلي، الخميس، أن أي تحرك خارجي عدائي ضد سفن بلاده في بحار المنطقة سوف يواجه بقوة وحزم، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وقال باهتشلي، في بيان له، الخميس، إن “من يتجرأ على مواجهة أسطولنا وسفننا في البحرين المتوسط وإيجة سيدفع الثمن غاليا جدا”، على حد قوله.

ولفت رئيس الحزب، إلى أن مطالب تركيا في شرق المتوسط متطابقة مع القوانين الدولية، وأن أنقرة تمكنت من قلب الطاولة رأسا على عقب عبر الخطوات التي اتخذتها في تلك المنطقة، على حد زعمه.

وأكد أن ما وصفه “استفزازات اليونان” في شرق المتوسط لن تجدي نفعا، لافتا إلى أن فرنسا تعمل على تصعيد التوتر في المتوسط عبر إرسالها قوات بحرية وجوية إلى المنطقة، على حد تعبيره.

وادعى باهتشلي، أن تركيا تسعى لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا.

اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفي وقت سابق، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بانتهاج سياسة “تزعزع استقرار أوروبا”، داعيا الدول الأوروبية إلى التصدي لهذه السياسة.

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أسطول الثمن تجرأ دفع رئيس حزب الحركة القومية التركي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • جعجعة فارغة وجيش الدعارة التركى اذا دخل اى مواجهة مباشرة مع جيش نظامى يخسر المعركة والجيش المصرى انتصر عليه مرتين من قبل واستسلم له الاسطول التركى بالكامل نكاية فى السلطان محمود العيل وقتها سنة 1842 واليوم السلطان اردوغان اخر جنان اذل الجيش التركى وعراه فى الشارع واصبح مسخرة فى اسطنبول وانقرة !!

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  • اى اسطول يامهبول اسطنبول وراينا غوصات تائهة وفرقاطة تركية تصدم باليونانية بالخطأ فاتفه جيوش الارض بعد مسرحية الانقلاب فى تركيا هو الجيش التركى !!

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