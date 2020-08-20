«سيالة»: حكومتنا تعاني ظروفاً صعبة لكنها أنفقت على العائدين من الخارج في «الحجر الصحي»

قال وزير الخارجية بـ”حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة، إن “دول المغرب العربي اتخذت جملة من الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث نجحت تونس في السيطرة على الفيروس بفضل جملة من الإجراءات مع الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية” على حد قوله.

وأضاف “سيالة” في اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية والإقليمية الأفريقية أن ليبيا اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية، مع الارتفاع التي شهدته البلاد في عدد الإصابات مؤخرا، بإقرار حظر للتجول في البلاد وتمديد حظر الطيران مع السماح بالسفر لبعض الحالات الاستثنائية، كما قامت حكومة الوفاق بإعادة ما يزيد عن 16 ألف مواطنا ليبيا كانوا عالقين في بعض دول العالم بسبب ظروف غلق الأجواء وتكفلت بمصاريف وضعهم في حجر صحي سواء في الدول العالقين بها أو عند عودتهم إلى أرض الوطن، بالرغم من ما تعانيه البلاد من ظروف اقتصادية استثنائية بسبب غلق الموانئ والحقول النفطية منذ عدة شهور” على حد زعمه.

وواصل قائلاً: “أحد شواغل دول الاتحاد المغاربي هي صحة وسلامة مجتمعاته ومحيطه الإقليمي وتسعى دوله إلى إرساء تعاون وثيق لحسر هذه الجائحة من خلال فرق عمل متخصصة لهذه الأزمة، وخطط استراتيجية تم وضعها لضمان استمرارية العمل وتكييفه وفقا للسياسات الصحية المحلية، وإرشادات منظمة الصحة العالمية، والدول المغاربية تراقب عن كثب كافة التطورات لهذه الجائحة وفي حال لزم الأمر فإنها سنقوم بتعديل الإجراءات المتخذة في الوقت الحالي” وفق قوله.