تفعيل المسار السياسي.. محور لقاء “وليامز” و”المشري” في جنيف

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” برئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” مع الوفد المرافق له -الخميس- في جنيف حيث بحثا الأوضاع الراهنة في ليبيا والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين.

وتم تسليط الضوء -خلال اللاقء- على المسار السياسي للأزمة الليبية وسبل إعادة تفعيله في أسرع وقت ممكن، من أجل وضع حد للتدهور المحتمل للوضع العسكري، كما تطرقا إلى مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره-حسب ما نشرته المنصات الرسمية للبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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