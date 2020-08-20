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تفعيل المسار السياسي.. محور لقاء “وليامز” و”المشري” في جنيف

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” برئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” مع الوفد المرافق له -الخميس- في جنيف حيث بحثا الأوضاع الراهنة في ليبيا والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين.

وتم تسليط الضوء -خلال اللاقء- على المسار السياسي للأزمة الليبية وسبل إعادة تفعيله في أسرع وقت ممكن، من أجل وضع حد للتدهور المحتمل للوضع العسكري، كما تطرقا إلى مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره-حسب ما نشرته المنصات الرسمية للبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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