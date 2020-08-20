11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بني وليد

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، الجمعة، تسجيل 11 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات حالات جديدة ومخالطة، محذرة من أن الوضع الوبائي بالمدينة بات «خطيرًا»، وذلك حسب منشور لإدارة الخدمات الصحية بني وليد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والخميس، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس «كورونا» لمخالطين، إضافة إلى أربع حالات أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريرها اليومي.

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