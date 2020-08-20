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“توكرة” تسجل أول حالتيّْ وفاة بـسبب “كورونا”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة/218

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية الفرعية “توكرة” -الواقعة على مشارف منطقة الجبل الأخضر- عن أول حالتي وفاة لسيدتين من توكرة  بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد-حسب ما أوردته إدارة الخدمات الصحية التابعة لبلدية توكرة    .

ودعت اللجنة الاستشارية في هذا الصدد -وفي ظل تطور الوضع الوبائي- جميع المواطنين، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ، وشددت على عدم إقامة التجمعات الاجتماعية سواء كانت مآتم أو أفراح وعدم زيارة المرضى والاكتفاء بالاتصال الهاتفي ووسائل التواصل الأخرى لهذا الغرض .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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