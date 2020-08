تظاهرات منددة بالوضع المعيشي في الزاوية والمليشيات تفرق المحتجين بالرصاص

تشهد مدينة الزاوية تظاهرات منددة بالوضع المعيشي

المتردي في المدينة، ومطالبة بحلول عاجلة للأزمات التي يعيشها المواطنون.

وأقدم المتظاهرون على حرق الإطارات في الشوارع تعبيرا عن غضبهم من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وتردي الوضع الخدمي في المدينة، وردد المتظاهرون هتافات تنفي صحة تصريحات ما تعرف بـ”قوة حماية طرابلس” عن عدم انقطاع الكهرباء في الزاوية.

هذا وقامت مليشيات مسلحة تابعة لداخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة بقيادة المدعو محمد بحرون الملقب بـ (الفار) بتفريق المتظاهرين وإطلاق الأعيرة النارية باتجاه مكان الاحتجاج قرب الإشارة الضوئية الضمان.

