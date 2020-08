الحرس البلدي يغلق مطعما بسوق الجمعة لعدم التزامه بالحظر والإجراءات الوقائية

أغلق أعضاء الحرس البلدي سوق الجمعة، الخميس، مطعما في البلدية بالشمع الأحمر لعدم التزامه بالحظر والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وبحسب تدوينة لفرع الحرس البلدي طرابلس عبر صفحته على

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن غلق المطعم جاء أيضا بسبب عدم وجود

شهائد صحية للعمال أفارقة الجنسية، ولعدم لعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وضبط لحوم

فاسدة ومنتهية الصلاحية، ولعدم اتباع الطرق الوقائية والاهتمام بعملية التعقيم.

وأضاف الفرع أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المطعم بالإضافة لإحالة صاحبه للتحقيق.

