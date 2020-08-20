بنغازي.. أعمال صيانة طارئة لمستشفى الكلي

وصلت فرق الصيانة إلى مستشفى بنغازي للكلى وباشرت مهامها بأعمال التركيبات العاجلة والصيانة، بناءً ضمن إجراءات متابعة اللجنة المُشتركة برئاسة جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة والتي ستشمل تزويد غُرف المُستشفى بأجهزة التكييف و ستنطلق اعتباراً من يوم الجمعة أعمال الصيانة لعموم المبنى ومُرفقاته.

تأتي هذه الأعمال بعد أن قامت اللجنة المشتركة وأعضاء مُختصين في المجال الصحي بجولة تفتيشية لمُتابعة الوضع العام بالمستشفي إثر عدة شكاوى مُقدمة من المواطنين فيما يخص تدني الخدمات الطبية المحدودة لهم.

وأسفرت الجولة حسب ما ورد في الصفحة الرسمية لجهاز المكافحة- عن رصد عدد من المُخالفات أبرزها وجود عدد قليل من الأدوية مُنتهية الصلاحية التي تمت مُصادرتها ومن ثم التخلص منها ، بالإضافة إلي إهمال دورات المياه من حيث النظافة، علاوةً على الرطوبة في جدران الغُرف وعدم صيانة أبوابها

وشرعت شركات الصيانة المُختصة بالبدء الفعلي لحلحلة المشاكل الهندسية داخل المستشفى وتعزيز الغُرف بأجهزة تكييف وتوفير كل مايلزم لأجل سلامة وصحة المواطن .

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