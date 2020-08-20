«داخلية الوفاق»: إنقاذ 67 مهاجرا غير شرعي بالقرب من ساحل أبوكماش

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس، عن إنقاذ 67 مهاجرًا غير شرعي على بعد 18 ميلًا بحريًا عن منطقة أبوكماش حيث انقلب بهم قارب وسط البحر أثناء سعيهم للهجرة غير الشرعية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل تمكنت من إنقاذ المهاجرين وبينهم 17 سيدة وعشرة أطفال دون سن الثامنة عشر.

ولفتت إلى نقلهم إلى مقر الوحدة وتقديم جميع المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وتسليمهم لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية زوارة من حيث الإختصاص، لافتًة إلى عملها على البحث عن مفقودين آخرين.

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