«العقوري» مُرحباً بتصريحات «هايكو ماس»: ملتزمون بمخرجات «مؤتمر برلين» لتحقيق الاستقرار

رحّب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي النائب يوسف العقوري، بتصريحات وزير الخارجية الألماني السيد هايكو ماس خلال زيارته إلى مدينة طرابلس الأحد الماضي.

وأكد النائب يوسف العقوري التزام مجلس النواب؛ بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة للحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة، وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف تصدير النفط بشرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية.

وشدّد النائب يوسف العقوري على أن أولوية مجلس النواب؛ استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وهو ما تهدف إليه مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب.

ونوه النائب يوسف العقوري لدور الدبلوماسية الألمانية، التي تبذلها ألمانيا لدعم عودة الاستقرار والسلام في ليبيا.