أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بتدهور الحالة الصحية لعميد

بلدية مصراتة، مصطفى كرواد، في مركز عزل الأورام بالبلدية، مشيرة إلى أنه جاري نقله

إلى مركز الكرشيني لسوء الرعاية الصحية في مركز الأورام وازدياد الحالات المصابة بفيروس

كورونا بشكل يفوق قدرة قسم العزل.

