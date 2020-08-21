يسقط بن رجب والعجلاتي .. رد الزاوية على رصاص الداخلية ضد ” غضب الفقراء “

ليبيا – تشهد مدينة الزاوية للجمعة الثانية على التوالي موجة احتجاجات ضد تدني المعيشة والخدمات وإنقطاع الكهرباء وشح السيولة وسداد الدولار من قوت المواطن للمرتزقة السوريين الموالية للحكومة في طرابلس .

وخرجت اليوم الجمعة مظاهرة محدودة في المدينة تخللها حرق للإطارات في منطقة اسبان وإغلاق للطرق بسبب نفس الأسباب قبل أن تعتدي عليها مجموعة تابعة لداخلية الوفاق بإطلاق الرصاص الحي مما زاد من حالة الإحتقان في المدينة .

فيديو | مجموعة مسلحة تابعة لداخلية الوفاق في #الزاوية ( السرية الأولى ) بقيادة محمد بحرون ( الفار ) تطلق الرصاص الحي لتفريق الإحتجاحات المنددة بتدني الوضع المعيشي وسداد الدولار للمرتزقة في موقع الإحتجاح قرب الإشارة الضوئية الضمان . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Jzi81yOdXo — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 20, 2020

وعقبها ، اندلعت احتجاجات أخرى لنفس الأسباب إضافة لرفض حادثة إطلاق النار على المتظاهرين وقد رفع المحتجين شعارات ضد باشاآغا تتهمه بإشعال الفتن في المنطقة الغربية وتصفه بـ ” العجلاتي ” نسبة لمهنته الأولى كتاجر إطارات بين شركته في دبي ومصراتة قبل 2011 .

صور | إتساع رقعة الإحتجاجات في مدينة #الزاوية عقب إطلاق النار على مظاهرة ضد تدني المعيشة والمتظاهرون يرفعون شعارات متعددة منها " لا لغرفة الإخوان ويسقط #العجلاتي " في إشارة منهم لفتحي باشاآغا . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/IVyUbtcBJ6 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 20, 2020

ورفع المتظاهرون شعارات ضد الإخوان المسلمين وقيادي الظل القيادي المتشدد الموالي للأتراك ” محمود بن رجب ” كما اتهموا باشاآغا بإشعال الفتن في المنطقة الغربية عقب المشكلة التي اندلعت في معبر رأس اجدير فيما وصف المحتجون حراكهم بـ ” غضب الفقراء ” .

عاجل | تجدد الإحتجاجات بمختلف مناطق مدينة #الزاوية منها ( قمودة ، اشارة عمر ، جزيرة الريحانة ، السيدة زينب ، اسبان ، الطريق الساحلي ) وصولا الى شارع جمال عبدالناصر وسط المدينة بعد إطلاق الرصاص على المتظاهرين ضد تدني المعيشة من قبل مسلحين تابعين لداخلية الوفاق . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/07uB3quCgH — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 20, 2020

وكانت قوة من الزاوية قد دخلت المنفذ الثلاثاء الماضي قادمة من قاعدة الوطية الخاضعة للأتراك قبل ان يصدر باشاغا الاربعاء قرارًا يقضي بإيقاف مدير أمن الزاوية علي اللافي بسبب هذه الخطوة التي قوبلت برفض قيادات زوارة وبشدة .

بقيادة بن رجب ودعم تركي .. قوات قادمة من الوطية تدخل معبر رأس اجدير . #ليبيا #المرصد https://t.co/85snpS1M3E — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 17, 2020

ويأتي كل ذلك في الوقت الذي كان باشاآغا نفسه قد كلف هذه القوات بمهمة اسناد ، الأمر الذي اعتبر عشوائية وتعمدًا في خلق مشكلة فيما أعلنت المديرية تعليق العمل لحين عدوله عن قراره ضد اللافي .

فيديو | بيان مديرية أمن #الزاوية الموجه لفتحي باشاآغا بعد قراره وقف مديرها على اللافي عن العمل . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/92nDyEADOv — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 19, 2020

يشار الى أن عدة ” كتائب ” من مدينة الزاوية ومدن الساحل الغربي قد أصدرت بيانات تندد بممارسات باشاآغا متهمة إياه بالسعي للسلطة ومطالبة السراج بوضع حد ومحاسبته وسحب ملف محاربة الفساد منه لكونه يوظفه ويستخدمه لإجنداته ، وقف قولهم وتعبيرهم .

المرصد – خاص

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