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يسقط بن رجب والعجلاتي .. رد الزاوية على رصاص الداخلية ضد ” غضب الفقراء “

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تشهد مدينة الزاوية للجمعة الثانية على التوالي موجة احتجاجات ضد تدني المعيشة والخدمات وإنقطاع الكهرباء وشح السيولة وسداد الدولار من قوت المواطن للمرتزقة السوريين الموالية للحكومة في طرابلس .

وخرجت اليوم الجمعة مظاهرة محدودة في المدينة تخللها حرق للإطارات في منطقة اسبان وإغلاق للطرق بسبب نفس الأسباب قبل أن تعتدي عليها مجموعة تابعة لداخلية الوفاق بإطلاق الرصاص الحي مما زاد من حالة الإحتقان في المدينة .

وعقبها ، اندلعت احتجاجات أخرى لنفس الأسباب إضافة لرفض حادثة إطلاق النار على المتظاهرين وقد رفع المحتجين شعارات ضد باشاآغا تتهمه بإشعال الفتن في المنطقة الغربية وتصفه بـ ” العجلاتي ” نسبة لمهنته الأولى كتاجر إطارات بين شركته في دبي ومصراتة قبل 2011 .

ورفع المتظاهرون شعارات ضد الإخوان المسلمين وقيادي الظل القيادي المتشدد الموالي للأتراك ” محمود بن رجب ” كما اتهموا باشاآغا بإشعال الفتن في المنطقة الغربية عقب المشكلة التي اندلعت في معبر رأس اجدير فيما وصف المحتجون حراكهم بـ ” غضب الفقراء ” .

وكانت قوة من الزاوية قد دخلت المنفذ الثلاثاء الماضي قادمة من قاعدة الوطية الخاضعة للأتراك قبل ان يصدر باشاغا الاربعاء قرارًا يقضي بإيقاف مدير أمن الزاوية علي اللافي بسبب هذه الخطوة التي قوبلت برفض قيادات زوارة وبشدة .

ويأتي كل ذلك في الوقت الذي كان باشاآغا نفسه قد كلف هذه القوات بمهمة اسناد ، الأمر الذي اعتبر عشوائية وتعمدًا في خلق مشكلة فيما أعلنت المديرية تعليق العمل لحين عدوله عن قراره ضد اللافي  .

يشار الى أن عدة ” كتائب ” من مدينة الزاوية ومدن الساحل الغربي قد أصدرت بيانات تندد بممارسات باشاآغا متهمة إياه بالسعي للسلطة ومطالبة السراج بوضع حد ومحاسبته وسحب ملف محاربة الفساد منه لكونه يوظفه ويستخدمه لإجنداته ، وقف قولهم وتعبيرهم .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يسقط العجل اتى المصر اتى وبن رجب اردوغان وكل كلاب الاخوان فى كل مكان عبدت الشيطان

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  • يجب ان ينفض الشعب الليبى فى مل مكان ضد الاحتلال التركى والنفايات الارهابية قبل ان تحدث الكارثة الكبرى بنقل اللاجئين السوريين بالملايين من تركيا ومنحهم الجنسية الليبية ليشكلوا اغلبية تحكم ليبيا وتكونوا عبيدا لهم بعد ان خذلتم الجيش الوطنى ودعمتم الاحتلال البغيض عن جهل

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  • .مايزعج العجلاتى القرداتى المصراتى واخوانه المفسدين اذاعة النشيد الوطنى السابق
    الله أكبر الله اكبر
    والله أكبر فوق كيد المعتدي
    الله للمظلوم خير مؤيد
    أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
    بلدي ونور الحق يسطع فى يدي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

    يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
    جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
    بالحق سوف أرده وبمدفعي
    فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله اكبر
    الله فوق المعتدي

    الله أكبر الله اكبر
    قولوا معي الويل للمستعمر
    والله فوق الغادر المتجبر
    الله أكبر يا بلادي كبري
    وخذي بناصية المغير ودمري
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدى

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  • فاليوم ليبيا تتعرض لعدوان ثلاثى تركى اوربى امريكى بدعم داخلى من شر خلق الله واذا لم ينتفض الشعب الليبى مثل السودانى ضدهم فان القادم اسوأ

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