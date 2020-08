ماكرون يؤكد على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا وتهيئة الظروف للحل السياسي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، على أهمية

وقف إطلاق النار في ليبيا وتهيئة الظروف للاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية.

ودعا ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية،

أنغيلا ميركل، إلى فرض عقوبات على منتهكي نظام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا

أنه لا يمكن السماح بتدخل دول أجنبية في هذا النزاع وانتهاكها لحظر توريد الأسلحة الذي

فرضته الأمم المتحدة.

وأشار ماكرون إلى أنه يجب تعزيز بعثة “إيريني”

الأوروبية، وفرض عقوبات على منتهكي حظر توريد الأسلحة.

وكانت فرنسا قد اتهمت تركيا في وقت سابق بانتهاك حظر توريد

الأسلحة إلى ليبيا، مما أدى إلى توترات دبلوماسية بين باريس وأنقرة.

