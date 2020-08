مركز رصد البيضاء: لا إصابات جديدة بكورونا وتماثل 17 حالة للشفاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة – إدارة الشؤون

الصحية البيضاء، الجمعة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المدينة.

وأضاف المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه 17 حالة خرجت من مرحلة الاشتباه بالإصابة للوضع الطبيعي

وإتمام فترة الحجر المنزلي، أي تماثلت جميعها للشفاء.

وتابع المركز أن فرق الرصد والتقصي التابعة له بمتابعة المخالطين

للحالات المصابة بمدينة البيضاء، لافتا إلى أن إجمالي الحالات التي ترددت على

المركز الخميس 208 حالات منها 180حالة من مدينة البيضاء.

