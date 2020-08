أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة السريعة

لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة و4 إصابات جديدة

بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

قام بأخذ 431 مسحة أنفية وبلعومية منها 290 من داخل مقر فريق الرصد والتقصي و141

من خارج مقر الفريق.

وقالت اللجنة إن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي

للأورام رقم1 سجل دخول حالة واحدة جديدة، وخروج 3 حالات إلى العزل المنزلي.

وأضافت اللجنة أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي

للأورام رقم 2 قام بالكشف على 16 حالة، وتسجيل حالتي إصابة جديدتين، مبينة أن مركز

العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي سجل حالة إصابة جديدة تم استقبالها من

عيادة الكشف المبكر، وسجل حالة وفاة واحدة.

The post لجنة مكافحة كورونا بمصراتة: حالة وفاة واحدة و4 إصابات جدبدة في البلدية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24