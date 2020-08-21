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مظاهرات الزاوية تمتد إلى منطقة الحرشة.. والمحتجون يصفون «باشاغا» بـ«العجلاتي»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

امتدت المظاهرات الغاضبة في مدينة الزاوية، ضد تدني الوضع المعيشي وتراجع الخدمات إلى منطقة الحرشة غرب المدينة، وذلك بعد اتساع رقعة الاحتجاجات عقب إطلاق مجموعة مسلحة تابعة لوزير الداخلية فتحي باشاغا، النار على المتظاهرين.

وندد المتظاهرون بممارسات وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، رافعين لافتات وشعارات مناهضة له ومعبرة عن الاستياء الشعبي من الوضع الحالي في المدنية منها:” لا لغرفة الإخوان” و”يسقط العجلاتي في إشارة منهم لفتحي باشاغا”.

وأقدمت مجموعة مسلحة تابعة لـ”باشاغا”، بقيادة محمد بحرون الشهير بـ”الفار”  على تفريق الاحتجاجات الشعبية المنددة بتدهور الوضع المعيشي.

ودأبت المجموعة المسلحة على إنهاء التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لدفع رواتب المرتزقة بالدولار، بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وسط المحتجين قرب الإشارة الضوئية الضمان.

وكانت احتجاجات ليلية، قد اندلعت في وقت سابق، وصلت إلى حرق إطارات في مدينة الزاوية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتراجع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي بالساعات.

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الزاوية العجلاتي فتحي باشاغا مظاهرات منطقة الحرشة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • Avatar يقول الشءون الليبية والرقابات في الأدرات وتعيين الغير مؤهلين في الادارات التنفيذية للاصلاحات:

    اذا تم أطلاق النار على متظاهرين وقتلهم فهذه جريمة ضد المدنيين لانهم يريدون الإصلاحات لمناطقهم – ولم يتلقوا الدعم اللازم /
    فالسؤال يطرح كيف يكون شخص مدير للامن الداخلي ويقتل متظاهرين ويهرب لمالطا ويعطي الخدمات المخصصة لمناطق اخرى لمنطقة سرت ومصراتة ….!!’ ثم يسافر لمالطا وتونس …!!!! بعد عملية إطلاق النار على مواطنين وشباب مدنيين في مقتبل العمر …!!! هذه جريمة ضد المدنيين الليبيين .الذين يموتوا ليبيين … داخل ارضهم .

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