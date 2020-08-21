الوطني لمكافحة الأمراض: 4 حالات وفاة و244 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 29 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 4

حالات وفاة و244 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم الخميس 2797 عينة من عدة مختبرات، مبينا

أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1266 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي

زليتن 93 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 47 عينة، ومن مختبر مركز

بحوت التقنيات الحيوية 493 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 27 عينة، ومن مختبر فرع

المركز الوطني مصراتة 372 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة،

ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 54 عينة، ومن مختبر المعهد القومي

لعلاج الأورام صبراتة 44 عينة، ومن مختبر فرع المركز غدامس عينة واحدة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2553 عينة سالبة،

و244 عينة موجبة بينها150 حالة جديدة، و94 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 29 حالة

للشفاء.

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