أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، أن إجمالي

عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 9707 إصابات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد

الوفيات بلغ 173 حالة.

وأضاف المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه سجل تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 244 حالة موجبة يوم أمس الخميس.

وتابع المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا

ارتفع ليبلغ 1047 بعد تماثل 29 حالة للشفاء.

The post إصابات كورونا في ليبيا ترتفع إلى 9707 حالات والوفيات إلى 173 appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24