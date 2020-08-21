غرفة رصد كورونا تحذر من التجمهر لمنع انتشار العدوى

بنغازي-العنوان

حذّرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا بنغازي، اليوم الخميس، المواطنين من التجمهر وحضور المناسبات الاجتماعية والتواجد في المطاعم والمقاهي والأماكن المزدحمة الأخرى، مؤكدة أن لها آثار خطرة وأصبحت من أكثر الوسائل لانتشار العدوى.

جاء ذلك بعد أن سجل معمل كـوفيد-19 بمركز بنغازي الطبي الأربعاء 71 حالة إصابة جديدة و2 حالة وفاة بسبب فايروس كورونا في بنغازي وحدها.

وأهابت الغرفة، بكافة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف لتقديم الواجب والمواساة في المناسبات الاجتماعية. وأكدت الغرفة، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار الجائحة.