الصليب الأحمر: حالات الإصابة بكورونا في ليبيا زادت 15 ضعفًا في أقل من شهرين

جنيف-العنوان

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن حالات الإصابة بكوفيد-19 في ليبيا زادت بأكثر من 15 ضعفًا في أقل من شهرين، مشيرة إلى أن الحالات ارتفعت من 571 في يونيو الماضي إلى أكثر من 9 آلاف حالة اليوم.

وقال، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، في ختام زيارته لليبيا هذا الأسبوع، إن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات تتعلق بالرعاية الصحية في وقت يهدد فيه كورونا الانهيار الاقتصادي بإغراق مئات الآلاف من المدنيين في دوامة الفوضى.

والتقى ماورير في بنغازي بالقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وأعقب ذلك اجتماع في طرابلس مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، كما التقى في بنغازي بقيادات الهلال الأحمر الليبي.

وذكر، بيتر ماورير، “أن في خضم هذه الجائحة المتفاقمة، لا يتوفر للسكان إلا قدر محدود من إمدادات الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية”.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنها تتعاون مع الهلال الأحمر الليبي لمواصلة تلبية احتياجات المواطنين الليبيين الناجمة عن الوضع الراهن وجائحة كوفيد-19.