ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بــ”كورونا” و 4 حالات وفاة

بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض – 166

استلم المركز الوطني لمكافحة الامراض الخميس 20 أغسطس 2020 عدد (2797) عينة موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1266) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (93) عينة.

مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (47) عينة.

مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (493) عينة.

مختبر فرع المركز سبها عدد (27) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (372) عينة.

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (54) عينة.

مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (44) عينة.

مختبر فرع المركز غدامس عدد (1) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

-عدد (2553) عينة سالبة

– عدد (244) عينة موجبة مفصلة كالتالي:

-عدد (150) حالات جديدة

-عدد (94) حالات مخالطين

ويسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 29 حالة شفاء و 4 حالات وفاة.

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 91 حالة جديدة بينها حالة أجنبية الجنسية

– عدد 17 حالة مخالطة

2- شعوة :-

– عدد 1 جديدة

3- غريان :-

– عدد 7 جديدة.

عدد 1 مخالطة

4- الخمس :-

– عدد 5 جديدة

عدد 1 مخالطة

5- الزاوية :-

– عدد ( 2 ) حالة جديدة

6- بني وليد :-

– عدد 11 جديدة

7 – الزنتان :-

– عدد 5 جديدة

8 – يفرن :-

عدد 1 جديدة

9 – صبراتة :-

– عدد 2 جديدة

10 – الرجبان :-

عدد 6 مخالطة

عدد 2 جديدة

11- جنزور :-

عدد 6 جديدة

12 – الرياينة :-

– عدد 1 جديدة.

13 – الجفارة :-

– عدد 1 جديدة

14- زليتن :

عدد 6 جديدة

عدد 8 مخالطة

15 – صرمان :-

– عدد 1 جديدة

16 – قصر الأخيار :-

عدد 1 جديدة

17 – الساعدية

عدد 5 مخالطة

18 – زلطن :

– عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

19 – سبها

عدد 1 جديدة

20 – الشاطئ

عدد 2 جديدة

21- الغريفة

– عدد 1 مخالطة

22 – تراغن

عدد 2 جديدة

23- مصراتة

عدد 54 مخالطة

عدد 1 جديدة جنسية أجنبية

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ( 29 ) حالة شفاء:

1- عدد 9 في طبرق

2 – عدد 11 في زليتن

3- عدد 4 في الخمس

4- عدد 5 في مصراتة

يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد ( 4 ) حالات وفاة:

1- عدد 2 حالة في طبرق

2- عدد 1 حالة في الخمس

3- عدد 1 حالة في الزاوية

أرقام :

إجمالي الإصابات : 9,707

الحالات النشطة : 8,487

المتعافين : 1,047

الوفيات : 173

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