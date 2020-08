بعد تفريق المليشيات لهم بالرصاص.. متظاهرو الزاوية يهتفون ضد باشاغا ويصفونه بـ”العجلاتي”

تشهد مدينة الزاوية موجة احتجاجات ضد الأوضاع المعيشية

والخدمية في المدينة للجمعة الثانية على التوالي، حيث خرجت، اليوم الجمعة، مظاهرة في

المدينة تخللها حرق للإطارات في منطقة اسبان وإغلاق للطرق قبل أن تعتدي عليها المليشيات

التابعة لداخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة بإطلاق الرصاص الحي.

وأدى تفريق الملشيات للمتظاهرين بالرصاص إلى اندلاع احتجاجات

أخرى لنفس الأسباب إضافة لرفض حادثة إطلاق النار على المتظاهرين، ورفع المحتجين فيها

شعارات ضد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا تتهمه بإشعال الفتن في المنطقة

الغربية وتصفه بـ “العجلاتي” نسبة لمهنته الأولى كتاجر إطارات بين شركته

في دبي ومصراتة قبل 2011.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد الإخوان المسلمين خلال

تظاهراتهم ووصفوا حراكهم بـ” غضب الفقراء”.

