مديرية أمن بنغازي تنشر 1000 عنصر لتأمين المدينة

شهدت مدينة بنغــازي إنتشاراً أمنياً كثيفاً في إطار الخطة الأمنية الشاملة المُعدة من قبل مُديرية أمن بنغــازي، بمجهودات لمنتسبي مُديرية أمن بنغــازي مع زملائهم من منتسبي الأجهزة الأمنية في الميادين العامة، توجت بنجاح يستحق الإشادة تمثل في تأمينهم وتنظيمهم العالي لخطوط السير-حسب منشور لصفحة المديرية بموقع فيس بوك.

شملت الخطة الأمنية توزيع أكثر من 1000 ضابط وضابط صف وفرد من منتسبي المديرية على كافة ميادين مدينة بنغازي بالإضافة إلى توفير العشرات من المعدات والآلات والمركبات المساعدة لهم، بتوجهات مُباشرة من مُدير أمن بنغـازي -رئيس الغُرفة الأمنية المشتركة العميد عادل عبدالعزيز .

وقالت المديرية في منشورها إن الخطة الأمنية التي أعدتها المُديرية ناجحة وتسير بشكل مدروس ،استطاعت من خلالها العناصر في الميدان أن تحقق ما أنيط بها من مهام وهو ما لمسه المواطنون في الطريق وكان له الأثر الكبير على نفوسهم .

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