“بشير السويحلي”: أشكر حليفتنا تركيا على مساعدتنا في تنظيف “مخلفات القرامطة”

قدم بشير السويحلي، نجل رئيس مجلس الدولة الأسبق «عبدالرحمن السويحلي»، الشكر لدولة تركيا، زاعما أنها تقدم المساعدة لحكومة الوفاق التي يترأسها “فائز السراج” في تنظيف ما أسماه “مخلفات القرامطة” في إشارة إلى القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وادعى «نجل السويحلي» في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بقوله: “شكرا لصديقتنا وحليفتنا تركيا على مساعدتنا في تنظيف مخلفات القرامطة”.

وكان بشير السويحلي قد دعا في وقت سابق حكومة الوفاق، إلى الانسحاب من “الجامعة العربية”، مضيفاً: “القومية العربية كلام فارغ” على حد قوله.

وقال “السويحلي” على حسابه بـ”فيسبوك”: “من الآخر، نحن في ليبيا نريد الانسحاب من ما يسمى الجامعة العربية للأبد،لا عروبة ولا قومية عربية ولا كلام فارغ!” على حد تعبيره.

وأضاف نجل “عبد الرحمن السويحلي” قائلاً: “كنا على صواب عندما تحالفنا مع صديقتنا تركيا المسلمة!!،ماذا استفدنا من العرب وأنظمتهم؟! تآمروا علينا واستغلوا ضعف دولتنا ودعموا الفوضى وتورطوا في دماءنا” على حد زعمه.