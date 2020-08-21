“امغيب” لـ “المليشيات”: أموال “المركزي” لإنعاش الليرة التركية وعائدات النفط للعائلات التركمانية.. فمن أجل من تقاتلون؟

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن قوانين وسياسة “الصديق الكبير” المصرفية تمنع أن يتحصل المواطن الليبي على مخصصات أرباب الأسر بالعملة الأجنبية داخل البلاد وتسمح أن يتقاضى مرتزقة أردوغان مرتباتهم بالدولار من وسط طرابلس.

وأضاف “امغيب” في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” قائلا: “أموال المصرف المركزي تذهب لإنعاش الليرة التركية، والدولار من عائدات النفط يذهب إلى العائلات التركمانية، والمستفيد من توقيع الاتفاقيات شعب أردوغان، وما يرشح عنها من فضلات يذهب إلى أرصدة بعض اللصوص في حكومة السراج، فمن أجل من يقاتل أفراد المليشيات؟!”.

وأكد “امغيب” في منشوره “أن طرابلس وما جاورها تغرق في الظلام والمحرضون على مهاجمة سرت والجفرة في القنوات الفضائية ينعمون بالكهرباء والتكييف في فنادق اسطنبول وانقرة وأبناء المليشياوي يلعنون الظلام لأنهم لم يجدوا شمعة!”.