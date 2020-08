ديل ري ومورير يتفقدان تطورات الوضع الصحي في ليبيا في ظل جائحة كورونا

أجرت وزارة الخارجية الإيطالية محادثة هاتفية مع

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، متناولا الاتصال الوضع الصحي في

ليبيا.

وقالت مصادر صحفية إيطالية إن نائبة وزير

الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل ري، تناولت خلال الاتصال تقييم الوضع في مختلف

مسارح الأزمات وخصوصاً في ليبيا، لاسيما وقد قام مورير قبل وقت قريب بزيارة سمحت

بالتحقق من الوضع الإنساني المعقد على الأرض والذي تفاقم بسبب تأثير فيروس كورونا

على الظروف المعيشية للسكان.

وأفادت الوسائل أن ديل ري، أعربت عن إدراكها لما

أدى إليه الوباء من تفاقم للوضع الإنساني الصعب بالفعل في البلاد، الأمر الذي

يستدعي تقديم الكثير من المساعدات.

