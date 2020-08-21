الحراثي: ليبيا.. الأسئلة والأجوبة الغائبة

طرح أستاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي، مجموعة من الأسئلة بشأن الأزمة الليبية.

وقال الحراثي في تدوينة بعنوان (ليبيا.. الأسئلة والأجوبة الغائبة) نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “كيف يمكن بناء نظام أمني وسياسي فعال في ليبيا؟ وما هي الوسائل الممكنة حاليا من أجل تخفيف حدة معاناة الليبيين من الأوضاع الاقتصادية؟ ‏وما هي البدائل؟ ‏هل يبقى اتفاق الصخيرات على أساس الحل السياسي لليبيا الدائم؟ ‏هل هناك شكل جديد من الاتفاق بين أطراف الأزمة الليبية؟ كيف يمكن للعالم أن يتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية؟ كيف يمكن الحصول على أداء برلماني وحكومي في ظل التشرذم القائم؟ كيف يمكن للأمم المتحدة تسهيل وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات؟ والجماعات المسلحة المتمركزة في ليبيا، ومنع وصول المرتزقة؟ بأي وسيلة قانونية ودبلوماسية يمكن وقف التدخل الأجنبي؟ ما هي الطرق التي تعمل بها الجماعات المسلحة والميليشيات والمتطرفون في ليبيا؟ كيف يمكن ضمان المفاهيم الديمقراطية المطلوبة، على سبيل المثال لا الحصر، الانتخابات، وضمان قيامها؟ كيف يمكن الاستفادة من موارد النفط الطبيعية الليبية بشكل جيد لمساعدة البلاد نحو النمو الاقتصادي والاستقرار من قبل كل الأطراف؟ ما الذي يجب فعله لمنع عودة ظهور الجماعات المسلحة في ليبيا؟ كيف يمكن لدول الجوار الليبي المساهمة وأن تضمن عدم امتداد الصراع إليها؟”. ‏