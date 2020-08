مرحبة باستئنافه.. روسيا: هناك ضرورة ملحة لتحقيق التوزيع العادل لعائدات النفط

رحبت روسيا بقرار

«استئناف نشاط صناعة النفط الليبية» في 16 أغسطس الجاري.

ودعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إلى ضرورة توزيع عائدات تصدير النفط بـ«شفافية وعدل بين مناطق البلاد لما فيه مصلحة الشعب الليبي بأكمله».

ولفتت زاخاروفا إلى أهمية الموارد الهيدروكربونية باعتبارها المصدر الرئيسي لثروة ليبيا وشعبها.

وأشارت إلى أن

الاقتصاد الليبي تكبد خسائر تتجاوز 8 مليارات دولار جراء «الحصار» المفروض على

الحقول النفطية ووقف تصديره، على حد تعبيرها.

وعن عدد

المواطنين الروس في ليبيا، أوضحت الناطقة، أن البعثة الدبلوماسية الروسية في ليبيا

لا تعمل حاليًا، لكن هناك حوالي 40 مواطنًا روسيًا يعيشون في ليبيا.

