قلق متزايد من قرب اندلاع مواجهة محتملة في سرت

يعيش أهالي

مدينة سرت قلقا متزايدا من مواجهة جديدة محتملة، بين الجيش وقوات الوفاق.

وبعدما ساهم

التدخل التركي في دفع الجيش للوراء في مطلع يونيو، ليتخلى عن هجومه على العاصمة

طرابلس الذي استمر 14 شهرا، استقرت خطوط المواجهة الآن حول سرت في منتصف الشريط

الساحلي الليبي المطل على البحر المتوسط، وقرب مرافئ النفط الأساسية.

من جانبه قال

محمد شقلوف، رئيس مركز عمليات الجيش في سرت إن الجيش متمركز من محيط المدينة حتى

خارجها وعلى استعداد لأي معركة، مضيفا أنه سيبقى مستعدا حتى تطهير ليبيا من

المرتزقة والمستعمرين، ومن كل من سعى بجشع إلى الاستيلاء على هذه الأرض وعلى

ثرواتها.

وكان وزير

الخارجية الألماني قد كرر دعوة أمريكية بإعلان المنطقة حول سرت وقاعدة الجفرة

العسكرية إلى الجنوب منزوعة السلاح.

وحذر الوزير

أيضًا من ”هدوء خادع“ في ظل استمرار الطرفين وحلفائهم في تسليح أنفسهم ”على نطاق

واسع“.

وفي باقي

المناطق، تفتح المقاهي والمتاجر أبوابها ولا تعاني سرت من انقطاعات الكهرباء التي

تعاني منها مناطق أخرى؛ وذلك لوجود محطة لتوليد الطاقة قريبة من المدينة.

وقال عبد العزيز

عبد الرحيم، وهو موظف في محل قصاب يبلغ من العمر 27 عاما، إنه لا يزال يوجد نقص في

النقود لكن أقل مما كان عليه الحال قبل سيطرة الجيش على سرت في يناير.

