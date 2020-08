أعمال صيانة طارئة لمستشفى الكلى ببنغازي

أعلن جهاز

مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، الجمعة، وصول فرق الصيانة إلى مستشفى بنغازي

للكلى ومباشرة مهامها بأعمال التركيبات العاجلة والصيانة.

وأوضح الجهاز على

صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن هذه الأعمال جاءت بعد

أن قامت اللجنة المشتركة وأعضاء مُختصين في المجال الصحي بجولة تفتيشية لمُتابعة

الوضع العام بالمستشفى إثر عدة شكاوى مُقدمة من المواطنين فيما يخص تدني الخدمات

الطبية المحدودة لهم.

وأشار الجهاز،

إلى أن الجولة أسفرت عن رصد عدد من المُخالفات أبرزها وجود عدد قليل من الأدوية

مُنتهية الصلاحية التي تمت مُصادرتها ومن ثم التخلص منها، بالإضافة إلى إهمال

دورات المياه من حيث النظافة، علاوةً على الرطوبة في جدران الغُرف وعدم صيانة

أبوابها

وشرعت شركات

الصيانة المُختصة بالبدء الفعلي لحلحلة المشاكل الهندسية داخل المستشفى وتعزيز

الغُرف بأجهزة تكييف وتوفير كل ما يلزم لأجل سلامة وصحة المواطن .

