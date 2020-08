أعلنت حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الجمعة،

الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.

