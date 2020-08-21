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الأزمة الليبية تتصدر مباحثات “روسية تركية”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي مجموعة من القضايا الإقليمية في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف وأوغلو أكدا أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وشدد الطرفان الروسي والتركي على ضرورة إيجاد حل يخدم مصالح الشعب الليبي يستند إلى قرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

واتفق الجانبان في ختام الاتصال الهاتفي على مواصلة المشاورات والعمل على مساعدة الأطراف الليبية في التوصل إلى وقف دائم للقتال وبدء حوار ليبي – ليبي لتسوية النزاع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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