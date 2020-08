تقرير: سلوك حفتر يائس للغاية ولم يعد له مقعد في العملية السياسية

أفاد تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، بان

حفتر فقد زمام المبادرة في ليبيا، ولم يعد له مقعد في العملية السياسية، وإن

الخيار الوحيد المتبقي لداعميه الدوليين قد يكون الاتجاه نحو شخصية أخرى بدلاً عنه.

وأشارت المجلة

الأمريكية، في تقرير لها طالعته وترجمته “أوج”، إلى فشل الهجوم الذي شنه الجيش على

مدى 14 شهرًا للاستيلاء على العاصمة طرابلس وفقدان الأراضي التي سيطر عليها خلال

الأشهر الستة الأولى وانهيار الخط الخلفي الممتد من طرابلس إلى مدينة سرت جعل حفتر لم يعد في مقعد القيادة.

وتابع التقرير

أن حفتر حاول الانقلاب على حلفائه السياسيين في شرق ليبيا ووعد بإطلاق أكبر حملة

جوية في تاريخ ليبيا ضد حكومة الوفاق، قبل أن يتراجع فجأة ويعلن عن رغبته في عملية

سلام جديدة وشاملة.

