أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الجمعة، ترحيبها بالبيان الصادر عن حكومة الوفاق غير المعتمدة، الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

