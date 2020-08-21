مجلس النواب: وقف النار سيقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية

دعا مجلس النواب، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة.

وقال المجلس، في بيان تناقلته وسائل إعلامية، “إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط”، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة.

كما أعرب عن تطلعه لوقف للنار يحول سرت مقرا للمجلس الرئاسي الجديد، لافتا إلى أن يتوجب على المجلس الرئاسي الجديد البدء من مدينة سرت وتأمينها من قوة شرطية من عموم البلاد.

كما أكد على الالتزام باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته في حساب بالمصرف الليبي الخارجي، قائلا “لن يتم التصرف بإيرادات النفط قبل تسوية سياسية وفق مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وبضمانة أممية”.