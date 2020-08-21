ليبيا… ما حدود التصعيد المتبادل بين حلفاء طرفي النزاع

تعددت الآراء حول قرار قوات المشير خليفة حفتر فتح الموانئ والحقول النفطية، بين من اعتبره استجابة للضغوط الدولية لا سيما الأميركية منها ومن رأى أنه يهدف إلى تصدير المنتجات المخزنة للتخفيف من أزمة إمدادات الكهرباء. بعيدا عن الخلفيات، أكدت هذه الخطوة على أن النفط ورقة محورية في الأزمة الليبية، موضوع تتناوله دنيا نوار في هذه الحلقة من “وجها لوجه” مع مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر البوزيدي والكاتب الصحفي عبدالله الكبير.

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