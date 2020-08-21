برلماني: توافق الرئاسي والنواب بشأن وقف النار خطوة متقدمة

علق عضو مجلس النواب -الموازي في طرابلس- ابوبكر احمد سعيد، على بياني المجلس الرئاسي ومجلس النواب بشأن وقف النار في ليبيا.

وقال سعيد، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن البيانات الصادرة وبكل ما فيها من ملاحظات وما يواجه تنفيذهما من عراقيل وصعوبات، ومع ذلك أعتبر ما جاء بالبيانين، خطوة متقدمة وموفقة، ستساهم في إفشال مخططات تقسيم البلاد والسيطرة على مواردها -لو شرع في تنفيذهما- وإنهاء أزمات البلاد ورفع المعاناة عن المواطن وإيقاف الاقتتال بين أبناء الشعب، وعودة للمسار السياسي وطاولة الحوار والاتفاق على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، هذا ما نطمح إليه ونتمنى الوصول إليه”.