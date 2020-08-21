شابه: الإرادة الليبية انتصرت – بوابة أفريقيا الإخبارية

وجه القيادي من مصراتة حسن عبدالله علي شابه، التحية إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووصفهما بـ” صناع السلام”، وذلك عقب بيانات صادرة من الجهتين بشأن وقف النار في ليبيا.

وقال شابه، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “من يصنع السلام هم الشجعان، مع بداية العام الهجري 1442 يعلن الرئيس فايز السراج وقف إطلاق النار والشروع في بناء مستقبل الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها خالية من القوات الاجنبية والمرتزقة، ويعلن المستشار عقيلة صالح في بيان صادر اننا نسعي لتجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فكل التحايا إلى صناع السلام الرئيس السراج والمستشار عقيلة صالح، انتصرت الإرادة الليبية”، بحسب وصفه.