عقيله صالح: نطالب بوقف شامل للقتال ومجلس رئاسي جديد مقره سرت

دعا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في بيان صدر اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق نار شامل وكافة العمليات القتالية والبدء في إجراء انتخابات نزيهة.

وقال “صالح”، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط.

كما أعرب “صالح” عن تطلعه لوقف إطلاق النار وجعل سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد على أن تقوم شرطة رسمية من مختلف المناطق بتأمين المدينة حيث يتوجب على المجلس الرئاسي الجديد البدء من مدينة سرت وتأمينها من قوة شرطية من عموم البلاد.

كما أكد “صالح” على الالتزام باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته في حساب بالمصرف الليبي الخارجي، قائلا “لن يتم التصرف بإيرادات النفط قبل تسوية سياسية وفق مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وبضمانة أممية”.

ولفت “صالح” إلى أنه ينبغى إخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، مؤكدا أننا نسعى لإطلاق مصالحة وطنية شاملة وطي صفحات الماضي وبناء دولة عبر عملية انتخابية وفقا للدستور وإقامة دولة وفقا للقانون.

وفي نفس السياق أكد مجلس النواب الليبي في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه لن يقبل بأي تقسيم لليبيا ونسعى لتوحيد مؤسسات الدولة ويجب إخراج كل المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأكد في تصريحاته أنه لم نتطرق لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح ونتمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الشعب الليبي، مطالبا بتعهدات دولية بتنفيذ ما تم التوافق عليها وكل النقاط العسكرية سيتم بحثها في اجتماعات 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة.