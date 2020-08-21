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روسيا وتركيا تتفقان على مواصلة المشاروات للمساعدة لوقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الوضع في ليبيا واتفقا على مواصلة المشاورات من أجل مساعدة وقف إطلاق النار وبدء الحوار.

الخارجية الروسية وفي بيانٍ لها وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أوضحت أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في ليبيا.

وأشار الوزيران إلى عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة من أجل مصلحة الشعب الليبي وعلى أساس القانون الدولي وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 وقرارات مؤتمر برلين المنعقد في الـ19 من شهر يناير الماضي.

ونوّهت الخارجية إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات لمساعدة الأطراف من أجل وقف العمليات العسكرية وبدء حوار بين الليبيين حول سبل حل النزاع سياسيًا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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